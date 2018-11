Ronshausen

49-Jähriger fährt gegen Baum und wird im Auto eingeklemmt

29.11.2018, 08:28 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Ronshausen (Landkreis Hersfeld/Rotenburg) ist ein 49-jähriger Autofahrer am Mittwochabend gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Ortseingang auf der Landstraße 3251 von der Fahrbahn abgekommen, habe mehrere Verkehrsschilder überfahren und sei gegen einen Baum gestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 49-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei liegen Hinweise vor, dass der Mann betrunken gewesen ist. Die Ortsdurchfahrt musste für die Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt werden.