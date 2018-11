Berlin

Arbeitslosigkeit in Berlin sinkt weiter

29.11.2018

Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist auch im November weiter gesunken. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,6 Prozent, insgesamt waren 146 670 Erwerbslose gemeldet, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Im Oktober waren es noch fast 2600 mehr Menschen (Quote 7,7 Prozent) gewesen. Die Regionaldirektion sprach von einem Tiefstand, denn bereits im Vormonat war die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung zurückgegangen. Im Vergleich zum November 2017 sank die Arbeitslosenquote um 0,9 Prozentpunkte.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg innerhalb eines Jahres in Berlin um gut 50 000, wie es weiter hieß. Im Monat September seien erstmals mehr als 1,5 Millionen Beschäftigte gemeldet gewesen.