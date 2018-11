Wehr

Zwei Feuerwehrleute bei Brand von Industriegebäude verletzt

29.11.2018, 11:05 Uhr | dpa

Beim Brand eines Industriegebäudes in Wehr (Kreis Waldshut) sind zwei Feuerwehrleute bei Löscharbeiten leicht verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Feuer am Donnerstagmorgen wurde eine mehr als hundert Meter lange Halle zerstört. Das Dach stürzte ein. Betroffen sind sechs Betriebe, die in der früheren Fabrikhalle untergebracht waren. Die Feuerwehr brachte den Brand nach knapp sechs Stunden unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern laut Polizei noch den ganzen Tag. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren zunächst unklar.