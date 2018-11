Köln

Mehr als eine Million: Auktionsrekord für ZERO-Künstler Mack

29.11.2018, 11:14 Uhr | dpa

Erstmals hat ein Werk des ZERO-Künstlers Heinz Mack (87) bei einer Auktion die Eine-Million-Euro-Grenze übersprungen. Der Objektkasten "Kleiner Urwald" sei am Mittwoch für knapp über eine Million Euro versteigert worden, teilte das Auktionshaus Van Ham in Köln mit. Eine Sprecherin wollte am Donnerstag keine Angaben dazu machen, wer das Werk erstanden hat. Geschätzt worden war die von 1966 stammende Arbeit auf nur 150 000 Euro.

Mack und der 2014 gestorbene Künstler Otto Piene hatten die ZERO-Bewegung 1957 ins Leben gerufen, etwas später stieß Günther Uecker dazu. ZERO verstand sich als radikale Kritik an der abstrakten Malerei der Zeit. Mack ist heute vor allem für seine Skulpturen und Reliefs bekannt.