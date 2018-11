Bad Ems

Inflation bleibt auf hohem Niveau: Sprit und Heizöl teurer

29.11.2018, 11:27 Uhr | dpa

Die Inflation in Rheinland-Pfalz verharrt auf hohem Niveau. Die Teuerungsrate lag im November bei 2,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Das war zwar minimal weniger als im Vormonat Oktober mit 2,6 Prozent, der Wert lag aber weiter über der viel beachteten Marke von 2,0 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Inflationsrate von knapp unter 2,0 Prozent an und spricht dann von einem stabilen Preisniveau. In Rheinland-Pfalz lag die Inflationsrate nunmehr seit Mai 2018 bis auf eine Ausnahme durchgängig bei oder über 2,0 Prozent.

Gegenüber dem Vormonat Oktober stand indes ein Preisplus von 0,3 Prozent zu Buche. Insgesamt wurden die Preise zuletzt angetrieben von auf Jahressicht um 10,3 Prozent höheren Kosten für Energie. Bei Mineralölprodukten stand sogar ein Plus von rund 23 Prozent zu Buche: Heizöl verteuerte sich um satte 42,6 Prozent, Kraftstoffe um knapp 18 Prozent. Deutlich geringer fiel der Preisanstieg mit 1,3 Prozent bei Nahrungsmitteln aus. Heraus stachen etwa die Preise für Gemüse, die um knapp zwölf Prozent kletterten. Bei Gurken beispielsweise sprangen die Preise gar um 71 Prozent nach oben.

Die sogenannte Kerninflationsrate, also die Teuerung ohne Nahrungsmittel und Energie, betrug dem Landesamt zufolge im November 1,6 Prozent nach 1,7 Prozent im Oktober.