Erbach

Gutachter soll Brandherd in Grundschule finden

29.11.2018, 11:33 Uhr | dpa

Zwei Tage nach dem Feuer in einer Grundschule im südhessischen Erbach soll sich ein Gutachter die Brandstelle ansehen. Möglicherweise werde es im Anschluss daran am Freitag Erkenntnisse darüber geben, wo das Feuer im Dachstuhl ausgebrochen ist, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Darmstadt. Die Ursache des Brands in dem zweistöckigen Gebäude ist genauso unklar wie die Höhe des Sachschadens. Auch Brandstiftung konnte noch nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde bei dem Feuer am frühen Mittwochmorgen niemand. Der Unterricht für die rund 300 Jungen und Mädchen fällt in dieser Woche aus, soll aber am kommenden Montag (3. Dezember) weitergehen.