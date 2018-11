Büchenbeuren

Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall im Rhein-Hunsrück-Kreis

29.11.2018, 11:36 Uhr | dpa

Ein 51 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Büchenbeuren (Rhein-Hunsrück-Kreis) ums Leben gekommen. Ein Lieferwagen habe den Mann am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe einer Rastanlage erfasst, teilte die Polizei mit. Er starb noch am Unfallort. Wahrscheinlich habe der Fußgänger die Straße überqueren wollen, um zu einer Tankstelle auf dem Gelände der Rastanlage zu kommen, sagte ein Polizeisprecher. Der 55 Jahre alte Fahrer des Lieferwagens stand nach Polizeiangaben nicht unter Alkoholeinfluss. Unklar war zunächst, ob er zu schnell unterwegs war.