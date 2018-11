Eisenach

Automobilzulieferer Mitec stellt Insolvenzantrag

29.11.2018, 12:26 Uhr | dpa

Wenige Tage nach einem für Mitec negativen Entscheid im Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche hat der Automobilzulieferer einen Insolvenzantrag gestellt. Schon seit Längerem machten dem Unternehmen mit Sitz in Eisenach sinkende Absatzzahlen bei allen Hauptkunden zu schaffen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Dass am vergangenen Donnerstag das Landgericht Meiningen eine seit Jahren im Raum stehende Schadenersatzforderung der Mitec gegenüber dem Ford-Konzern verneinte, war nach Sprecherin der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Das Unternehmen hatte bereits Berufung gegen das Urteil angekündigt.

Der Betrieb solle aber weiter laufen. Auch Löhne und Gehälter seien durch das Insolvenzgeld gesichert, hieß es in einer Mitteilung. Ein Stellenabbau sei letztlich aber nicht zu vermeiden, sagte die Sprecherin. Wie viele Arbeitsplätze betroffen sein werden, konnte sie noch nicht sagen. Mitec beschäftigt in Eisenach und dem benachbarten Krauthausen etwa 650 Mitarbeiter, rund 360 weitere an Standorten in China und den USA.