Hannover

1800 Anträge auf Dürrehilfen in Niedersachsen

29.11.2018, 12:40 Uhr | dpa

Kurz vor Ende der Meldefrist liegen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen rund 1800 Anträge auf Dürrehilfe vor. Die Bearbeitung sei angelaufen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag im Vorfeld der Kammerversammlung in Oldenburg mit. Es deute sich eine durchschnittliche Zahlung in Höhe von etwa 21 000 Euro pro Betrieb an. Die Meldefrist endet am Freitag. Auf Hilfszahlungen hatten sich der Bund und die Länder als Reaktion auf den extrem trockenen Sommer geeinigt, der für viele Landwirte existenzbedrohend war. Für die am stärksten betroffenen Betriebe können Anträge gestellt werden.

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) teilte bei der Kammerversammlung außerdem mit, dass die EU-Mittel - Direktzahlungen inklusive Greening-Prämie - ab dem 14. Dezember und damit früher als üblicherweise zum Jahreswechsel überwiesen werden sollen.