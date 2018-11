Waldshut-Tiengen

Jugendliche zerstören Bodenbelag und werfen Pflastersteine

29.11.2018, 12:46 Uhr | dpa

Vier unbekannte Jugendliche sollen vor einem Schloss in Waldshut-Tiengen gewütet haben. Sie rissen frisch verlegte Pflastersteine vom Boden und warfen sie wahllos herum. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als Anwohner auf die Vandalen am Dienstagabend aufmerksam wurden, seien die Täter geflüchtet.