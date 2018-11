Leipzig

Run auf CDU-Parteitag in Sachsen: Klare Abgrenzung zur AfD

29.11.2018, 12:51 Uhr | dpa

Die sächsische Union verzeichnet einen regelrechten Run auf ihren Landesparteitag an diesem Samstag in Leipzig. Grund ist der Auftritt der drei aussichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz - Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz. Wie der sächsische CDU-Generalsekretär Alexander Dierks am Donnerstag in Dresden sagte, gibt es fast 900 Anmeldungen für den Parteitag, 237 davon sind Delegierte. An der sächsischen Basis habe er eine "starke Sympathie" für Merz verspürt, sagte Dierks. Deutlich grenzte sich der Generalsekretär von der AfD ab: "Diese Partei ist kein Partner für uns und wird auch keiner sein."