Chemnitz

Gestohlene Autos aus dem Kreis Leipzig sichergestellt

29.11.2018, 12:53 Uhr | dpa

Zwei im Landkreis Leipzig gestohlene Fahrzeuge sind in der Nacht zum Donnerstag in Chemnitz sichergestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, war zunächst einer Streife ein Auto aufgefallen, nach dem gefahndet wurde. Kurz darauf entdeckten Beamte einen gesuchten Kompaktvan mit falschen Kennzeichen. Beide Fahrzeuge waren Mitte November in Bennewitz nahe der Stadt Wurzen gestohlen worden. Der 42-jährige Fahrer des Vans habe unter Drogeneinfluss gestanden und sei ebenso wie sein 30 Jahre alter Beifahrer vorläufig festgenommen worden.