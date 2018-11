Potsdam

Brandenburg: Einwohnerzahl könnte auf 2,45 Millionen sinken

29.11.2018, 12:58 Uhr | dpa

Brandenburg könnte nach neuen Zahlen des Amtes für Statistik im Jahr 2030 rund 2,45 Millionen Einwohner und damit 1,7 Prozent weniger zählen als 2016. Während die Einwohnerzahl im Berliner Umland um weitere 8,7 Prozent klettern könnte, sei in weiter entfernten Regionen ein Rückgang um 8,3 Prozent möglich, erklärte das Amt am Donnerstag in Potsdam. Basis der Berechnung sind verschiedene Annahmen unter anderem zur Sterblichkeit und zu den Wanderungsbewegungen, die allerdings nicht so eintreffen müssen, betonten die Statistiker. Die auch für einzelne Ämter und amtsfreie Gemeinden verfügbaren Daten werden als Bevölkerungsvorausschätzung veröffentlicht. In den vergangenen Jahren war die Einwohnerzahl Brandenburgs leicht gestiegen.