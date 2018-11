Hannover

Handballer treffen im EHF-Pokal auf Teams aus Osteuropa

29.11.2018, 12:58 Uhr | dpa

Die Handballer des TSV Hannover-Burgdorf bekommen es in der Gruppenphase des EHF-Pokals mit drei osteuropäischen Gegnern zu tun. Der Bundesligist trifft in der Gruppe B auf den ungarischen Club Tatabanya KC, HC Eurofarm Rabotnik aus Mazedonien sowie die Kroaten von RK Nexe Nasice. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien. Die Gruppenphase startet am 9. Feburar 2019 mit einem Heimspiel gegen Eurofarm Rabotnik und endet 30. März gegen die Kroatien von Nexe Nasice.