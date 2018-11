Magdeburg

Land unterstützt Initiative zum Schutz gegen sexuelle Gewalt

29.11.2018, 13:06 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt hat sich einer bundesweiten Initiative an Schulen zum Schutz vor sexueller Gewalt angeschlossen. Ziel sei, an jeder Schule entsprechende Konzepte zu entwickeln, teilte das Magdeburger Bildungsministerium am Donnerstag mit. "Sexuelle Gewalt gegen Kinder erschüttert und alarmiert in jedem Einzelfall", erklärte Bildungsminister Marco Tullner (CDU). Schulen könnten einen wichtigen Beitrag leisten, um Kinder zu schützen - als geschützter Raum und indem sie sensibilisierten und aufklärten.

Die Initiative "Schule gegen sexuelle Gewalt" startete im September 2016. Bis Frühjahr 2019 haben sich alle Bundesländer zur Umsetzung verpflichtet. Auf den Weg gebracht wurde die Initiative vom Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig. Beratungsangebote für Schulen finden sich nach Angaben des Bildungsministeriums auf einem Internetportal. An alle Schulen soll zudem in den nächsten Tagen ein Infopaket verschickt werden.

Eine andere Initiative zum Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt unterstützt das Sozialministerium. Das Präventionsnetzwerk "Kein Täter werden" macht auf Hilfsangebote aufmerksam, wie das Ministerium mitteilte. Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, bekommen von dem Netzwerk therapeutische Unterstützung. Das soll sexuellen Kindesmissbrauch verhindern.