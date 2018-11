Berlin

Jung von Matt im ADC-Kreativranking auf Platz 1

29.11.2018, 13:10 Uhr | dpa

Die Hamburger Werbeagentur Jung von Matt ist beim Kreativranking des Art Directors Clubs (ADC) auf dem 1. Platz gelandet. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die Agentur Heimat (Hamburg) und DDB Group (Berlin/Hamburg), wie der ADC am Donnerstag mitteilte. Das Kreativranking berücksichtigt die fünf wichtigsten nationalen und internationalen Wettbewerbe: ADC Deutschland, Cannes Lions, D&AD, One Show und LIA. Bei diesen Wettbewerben ausgezeichnete Arbeiten flössen über ein Punktesystem in die Wertung ein. Jung von Matt habe sich mit rund 4940 Punkten einen bemerkenswerten Abstand zu den Folgeplätzen verschafft. Insbesondere mit den Kampagnen "BVG x Adidas - der Ticketschuh" und "Der Deutscheste Supermarkt" für Edeka konnte sich die Agentur die Spitzenposition sichern.