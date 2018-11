Hamburg

Unfall mit drei Lastwagen im Elbtunnel: Röhre gesperrt

29.11.2018, 13:13 Uhr | dpa

Im Hamburger Elbtunnel sind am Donnerstag drei Lastwagen ineinander gefahren. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Unfallhergang und das Ausmaß des Sachschadens waren zunächst unklar. Die betroffene Röhre eins in Fahrtrichtung Norden wurde gesperrt. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale bildete sich ein Stau von zwei bis drei Kilometern. Die Röhre zwei war weiterhin offen für den Verkehr in Richtung Norden.