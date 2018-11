Neukieritzsch

Rettung der braunen Pleiße: Bergbausanierer prüfen Vorschlag

29.11.2018, 14:23 Uhr | dpa

Auf der Suche nach einer Rettungsmöglichkeit für die bergbaugeschädigte Pleiße im Südraum Leipzig liegt ein neuer Vorschlag auf dem Tisch. Wie Andreas Berkner vom Regionalen Planungsverband Westsachsen am Donnerstag sagte, wird geprüft, die Pleiße und ihren Zufluss Wyhra durch die Witznitzer Seen zu leiten. Das würde eine Rückverlegung der im Zuge des Bergbaus umgeleiteten Flüsse an ihre ursprüngliche Position bedeuten. Dadurch, erläuterte Berkner, würde die Pleiße abgerückt von einer alten Kippe. Diese ist hauptverantwortlich für die Braunfärbung des Flusses. Aus der Kippe wird Eisen und Sulfat in die Pleiße gespült.

Der Vorschlag des Bergbausanierers LMBV sei bei einem Workshop am Mittwochabend in Neukieritzsch zusammen mit einigen weiteren Lösungsansätzen diskutiert worden, sagte Berkner. Bis zu einem weiteren Treffen Mitte 2019 sollen die Planungen vertieft werden.