Gera

Gera und Jena wollen einen gemeinsamen Verbund bilden

29.11.2018, 14:24 Uhr | dpa

Die Städte Gera und Jena wollen in Zukunft gemeinsam den "Leitstellenverbund Ostthüringen" bilden. Damit solle die Zusammenarbeit beider Kommunen bei Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz weiter verstärkt werden, erklärten Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) und Jenas Stadtoberhaupt Thomas Nitzsche (FDP) am Donnerstag in Gera. "Dieser bisher einzigartige Zusammenschluss in Thüringen sollte durch den Freistaat großzügig finanziell unterstützt werden", betonte Nitzsche.

Thüringens Landesregierung will die Zahl der Rettungsleitstellen im Freistaat deutlich reduzieren. Ein im August vorgestelltes Gutachten empfiehlt, statt der bisherigen 13 nur noch vier zentrale Leitstellen - jeweils eine für Ost-, Süd-, Mittel- und Nordthüringen.