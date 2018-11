Wiesbaden

Experten kritisieren wenig kinderfreundliche Verkehrsplanung

29.11.2018, 14:33 Uhr | dpa

Bei der Planung des Verkehrs in hessischen Städten wird aus Expertensicht zu wenig auf Kinder Rücksicht genommen. "Es gibt echte strukturelle Probleme", sagte der Verkehrswissenschaftler Jens Leven aus Wuppertal, der ein Konzept gegen Elterntaxis entwickelt hat. Die Planung orientiere sich noch zu sehr am Autoverkehr und an der Sicht von Erwachsenen, kritisierte auch der Verband der Kinder- und Jugendärzte in Hessen. Kinder hätten im Straßenverkehr kaum vorausschauende Fähigkeiten und reagierten unberechenbar. Darauf müsse die Verkehrsplanung Rücksicht nehmen. Unter anderem fordern die Experten mehr und niedrigere Tempolimits in Städten und längere Grünphasen bei Ampeln.