Ulm

Mann hilft Lastwagen beim Einparken: Tödlich verletzt

29.11.2018, 14:37 Uhr | dpa

Ein 62 Jahre alter Mann ist in Ulm bei dem Versuch, einem Lastwagen beim rückwärts Einparken zu helfen, ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stand der 62-Jährige am Mittwoch hinter einem Laster, um einen 55-jährigen Fahrer einzuweisen. Nach ersten Ermittlungen drückte der Fahrer den Mann gegen einen stehenden Anhänger und verletzte ihn dabei schwer. Der 62-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wo er starb.