Hamburg

St. Pauli empfängt Dynamo Dresden ersatzgeschwächt

29.11.2018, 14:44 Uhr | dpa

Der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss im Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen Dynamo Dresden gleich auf mehrere Leistungsträger verzichten. Die Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann (Muskelfaserriss), Richard Neudecker (Außenbandriss) und Johannes Flum (krank) werden nicht einsatzfähig sein. Zudem ist der Einsatz von Marvin Knoll ungewiss. Der defensive Mittelfeldspieler konnte am Donnerstag nicht mittrainieren.

"Er hat Zug auf dem Oberschenkel. Das könnte vom Rücken oder von der Hüfte kommen. Wir gehen aber davon aus, dass wir das im Griff haben. Abschätzen können wir das allerdings erst am Freitag", sagte Trainer Markus Kauczinski am Donnerstag in der Hansestadt.

Der FC St. Pauli steht nach 14 Spieltagen mit 24 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Dynamo Dresden rangiert auf Position zehn, hat allerdings nur drei Punkte weniger auf dem Konto als St. Pauli. Kauczinski schätzt den Gegner als stark ein: "Dynamo Dresden ist kombinationssicher, technisch stark und verfügt über ein gutes Kombinationsspiel. Mit Moussa Koné spielte einer der besten Stürmer der Liga dort. Auf ihn müssen wir besonders aufpassen."

Zudem äußerte der Trainer Verständnis für den angekündigten bundesweiten Stimmungsboykott der Fans. "Ich verstehe die Fans. Sie wollen Anstoßzeiten, die für sie Sinn machen. Das wird uns zwar treffen, aber irgendwie muss man ja seine Kritik äußern", meinte der Coach. "Ich freue mich, wenn es in der zweiten Halbzeit losgeht. 27 000 Zuschauer im Rücken sind eine Macht."