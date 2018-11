Wiesbaden

Sieger im Wettbewerb "Schulradeln 2018" gekürt

29.11.2018, 14:46 Uhr | dpa

Beim hessenweiten Wettbewerb "Schulradeln" hat die Gerhart-Hauptmann-Schule aus dem südhessischen Griesheim gleich doppelt abgeräumt. In den Kategorien "radelaktivste Schule" und "größtes Team" belegte die Schule aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg jeweils den ersten Platz, wie das Verkehrsministerium am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt 1581 Teilnehmer der Schule wurden gezählt. Die geradelte Strecke bei dem Wettbewerb habe 89 486 Kilometer betragen.

Drei Wochen lang waren Schüler landesweit aufgerufen, möglichst viele Kilometer zu erradeln. 127 Schulen aus Hessen und der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz machten nach Angaben des Ministeriums mit. 1,2 Millionen Kilometer seien insgesamt von allen Teilnehmern zurückgelegt worden. Im Vorjahr waren 89 Schulen an den Start gegangen. 800 000 Kilometer wurden dabei gefahren.