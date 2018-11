Schwerin

Straßenausbaubeiträge: Widerspruch gegen Bescheide empfohlen

29.11.2018, 14:46 Uhr | dpa

Die Straßenausbaubeiträge sollen 2020 in Mecklenburg-Vorpommern fallen - doch was geschieht mit Projekten, die bereits laufen oder schon beschlossen und in der Planung sind? Die Volksinitiative "Faire Straße" und die Landtagsfraktion Freie Wähler/Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) empfahlen betroffenen Anliegern am Donnerstag, Widerspruch gegen die Bescheide einzulegen und die Aussetzung des Vollzugs zu fordern. Von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) forderten sie ein Moratorium, das alle schwebenden Vorgänge bis zur Gesetzesänderung ruhen lässt.

Die Volksinitiative, die maßgeblich von den Freien Wählern initiiert worden war, hatte rund 45 000 Unterschriften für die Abschaffung der von vielen als ungerecht empfundenen Straßenausbaubeiträge gesammelt. Ihre Vertreter wurden am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags angehört.

Die Linke und die AfD forderten nach der Anhörung Übergangsregelungen für betroffene Grundstückseigentümer. Die kommunalpolitische Sprecherin der Linken, Jeannine Rösler, befürwortete zudem das von den Freien Wählern/BMV geforderte Moratorium. "Nur so sind bestehende Verunsicherungen und Risiken für alle Betroffenen zu vermeiden", sagte sie.

Die AfD forderte einen Härtefall-Fonds aus Landesmitteln für bereits abgeschlossene Straßenbau-Projekte und ebenfalls eine Übergangsregelung für schwebende Verfahren. "Die durch die Beitragsbescheide eingeforderten Straßenausbaubeiträge verlieren trotz Widerspruchs nicht ihre Durchsetzbarkeit und Zahlungsverpflichtung", erläuterten der kommunalpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Jens-Holger Schneider, und ihr rechtspolitischer Sprecher Ralph Weber.