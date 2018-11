Leipzig

Sachsen: Olympiastützpunkte fusionieren zu einem Stützpunkt

29.11.2018, 16:05 Uhr | dpa

Ab dem 1. Januar 2019 wird es in Sachsen nur noch einen Olympiastützpunkt (OSP) geben. Die Trägervereine der Stützpunkte in Chemnitz/Dresden und Leipzig beschlossen die Fusion zu einem neuen Verein, dem OSP Sachsen e. V., unter dem Vorsitz des Landessportbundes Sachsen. Das teilte der LSB am Donnerstag mit.

Mit dem Beschluss der Leistungssportreform durch die DOSB-Mitgliederversammlung hatten Sachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bereits 2016 den Auftrag zur Reduzierung ihrer Olympiastützpunkte erhalten. Denn in jedem Bundesland soll es zukünftig nur noch einen OSP geben. In Sachsen mussten deshalb der Stadt-Stützpunkt in Leipzig und der Flächen-Stützpunkt Chemnitz/Dresden mit den Standorten Klingenthal, Oberwiesenthal und Altenberg zum gemeinsamen Stützpunkt für den Freistaat fusionieren. Die Standorte bleiben aber in ihrer bisherigen Form genauso erhalten wie die Betreuung der Athleten.

Der OSP Sachsen ist mit seinen sieben Standorten in Altenberg, Chemnitz, Dresden, Klingenthal, Leipzig, Markkleeberg und Oberwiesenthal der viertgrößte Olympiastützpunkt Deutschlands. Damit sei der OSP Sachsen "zukunftsweisend aufgestellt", sagte Christian Dahms, neuer Vorsitzender OSP Sachsen e.V. und Generalsekretär des Landessportbundes.

"Dadurch wird auch die Attraktivität des Sportstandortes Sachsen manifestiert. Sowohl für Athletinnen und Athleten als auch für deren Trainerinnen und Trainer sind nachhaltige und optimale Voraussetzungen zu schaffen, damit Nachwuchs- und Hochleistungssport nahtlos ineinander übergehen und Erfolge langfristig gesichert werden", meinte Dahms weiter.