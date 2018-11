Ingolstadt

Ingolstadts Interimscoach freut sich auf Profi-Trainerdebüt

29.11.2018, 16:18 Uhr | dpa

Interimscoach Roberto Pätzold sieht der großen Herausforderung von Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt gegen den Hamburger SV mit viel Vorfreude entgegen. "Es ist klasse, in so einem Spiel sein Profi-Trainerdebüt geben zu können. Es wird eine super Stimmung im Stadion sein. Ich freue mich darauf, die Performance der Jungs steuern zu dürfen", sagte der bisherige U19-Trainer am Donnerstag zu der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Der 39-Jährige hatte in dieser Woche die Nachfolge von Alexander Nouri angetreten, der seinerseits für den beurlaubten Stefan Leitl ins Amt gekommen war. Die Oberbayern suchen nun den nächsten neuen Trainer für eine missratene Saison.

Mittelfeldmann Tobias Schröck ist nach seiner Oberschenkelverletzung wieder im Mannschaftstraining, aber für das HSV-Spiel noch keine Option. Verteidiger Phil Neumann fehlt wegen einer Rotsperre.

Pätzold versuchte, dem Team Mut zu machen. "Am Wochenanfang war die Niedergeschlagenheit noch sehr groß, aber jetzt haben die Jungs das Vertrauen, dass wir gegen den HSV bestehen und punkten können."