Erfurt

IHK-Chef erhält Europäischen Verdienstorden

29.11.2018, 16:40 Uhr | dpa

Der Erfurter IHK-Chef Gerald Grusser wird in Luxemburg mit dem Europäischen Verdienstorden Mérite Européen ausgezeichnet. Das gab die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt am Donnerstag bekannt. Demnach werde Grusser den Orden am Freitag vom ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, Jacques Santer, erhalten. Laut IHK wird Grusser unter anderem wegen seines Engagements bei der beruflichen Ausbildung junger Menschen in der Ukraine gewürdigt. Er habe sich zudem beruflich und ehrenamtlich für ein gemeinsames Europa und die Verständigung der europäischen Völker eingesetzt, hieß es in der Mitteilung.