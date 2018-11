Schwerin

Ihlenberg: Gutachten sieht keine schwerwiegenden Verstöße

29.11.2018, 16:49 Uhr | dpa

Auf der Deponie Ihlenberg in Nordwestmecklenburg ist es einem neuen Gutachten zufolge nicht zu Verstößen gekommen, die Umwelt oder Gesundheit gefährden. Es habe Überschreitungen bei Kriterien der Abfallannahme gegeben, diese seien aber in der Gesamtschau nicht bedenklich, heißt es in dem Papier der Berliner Rechtsanwälte Achim Willand und Georg Buchholz, das am Donnerstag in Schwerin vorgestellt wurde.

In drei Fällen habe die landeseigene Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG) jedoch nicht rasch und nicht nachdrücklich genug Maßnahmen getroffen, um Überschreitungen künftig zu vermeiden. Das Finanzministerium hatte das Gutachten im September bei der Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung des Landes in Auftrag gegeben, nachdem in einem Prüfbericht des früheren Innenrevisors der IAG, Stefan Schwesig, von massiven Grenzwertüberschreitungen bei Schwermetallen im eingelagerten Abfall die Rede war.