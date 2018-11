Erfurt

Autopanne lässt per Haftbefehl Gesuchten auffliegen

29.11.2018, 17:09 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: H.- C. Dittrich/Archiv (Quelle: dpa)

Eine Panne auf der Autobahn 71 ist einem per Haftbefehl gesuchten 31-Jährigen zum Verhängnis geworden. Der Mann war am Mittwochabend mit seinem Auto in Erfurt liegengeblieben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Noch bevor der Mann den Abschleppdienst rufen konnte, waren Beamte der Autobahnpolizei vor Ort und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Außerdem war der Fahrer ohne Führerschein unterwegs und hatte Drogen genommen. Die Beamten nahmen ihn fest. Später fand die Polizei unter anderem mehr als 60 Gramm der Droge Crystal in seiner Unterhose.