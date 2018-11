Nürnberg

Zwei falsche Polizisten in Nürnberg geschnappt

29.11.2018, 17:21 Uhr | dpa

Zwei falsche Polizisten sind in Nürnberg verhaftet worden. Die beiden Trickbetrüger versuchten einen Mann telefonisch zu überreden, ihnen seine Wertgegenstände zu geben, um sie vor Dieben zu schützen, wie die richtige Polizei am Donnerstag mitteilte. Sein Name stünde auf einer sichergestellten Liste mit unmittelbar bevorstehenden Einbrüchen, so die angeblichen Polizisten. Der Mann roch aber den Braten und verständigte die echte Polizei. Die nahm am Mittwoch den 24 Jahre alten Abholer und seinen ein Jahr älteren Komplizen fest, als sie ihre erwartete Beute in Empfang nehmen wollten.

Am Donnerstag kamen beide wegen gewerbs- und bandenmäßigem Betrug in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg mitteilte. Einer der Männer habe die Tat bestritten, der andere habe sich nicht äußern wollen, sagte eine Sprecherin.

In den vergangenen zwei Wochen sind den Angaben der Polizei zufolge in ganz Mittelfranken rund 100 Anrufe von falschen Polizisten gemeldet worden. Die Beamten warnten davor, Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen herauszugeben. "Echte Polizeibeamte werden niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände fordern, um weitere Ermittlungen durchzuführen", teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dazu mit.