Fehmarn

Mehr als 100 Jahre alte menschliche Knochen gefunden

29.11.2018, 17:26 Uhr | dpa

Arbeiter haben auf der Ostseeinsel Fehmarn menschliche Knochen gefunden, die nach Einschätzung von Rechtsmedizinern älter als 100 Jahre sind. Das berichtete die Polizei am Donnerstag über den Fund vom Montag. Die Skelettteile wiesen keine Anzeichen für eine Gewalteinwirkung auf. Fachleute des Archäologischen Landesamtes werden nach Angaben eines Polizeisprechers in den nächsten Tagen die Ausgrabung in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Lübeck fortsetzen. Bislang wurden nach Angaben der Polizei Skelettteile von vermutlich fünf verschiedenen Personen gefunden. Die weiteren Untersuchungen werden aufgrund der Liegezeit von mehr als 100 Jahren somit vornehmlich archäologische Hintergründe haben, hieß es.