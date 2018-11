Rottweil

Rottweil: Anmeldungsbeginn für höchsten Treppenlauf startet

29.11.2018, 17:28 Uhr | dpa

Deutschlands höchster Treppenlauf in Rottweil geht im nächsten Jahr in die zweite Runde. Wer im September die 1390 Stufen und 230 Höhenmeter des Aufzug-Testturms überwinden will, muss jetzt schon schnell sein. Von Montag an, 10.00 Uhr, öffnet das Anmeldeportal, und die ersten Startplätze werden vergeben, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Bei der vergangenen Vergabe seien die Plätze nach zwei Wochen weg gewesen. Erstmals soll es 2019 auch eine eigene Wertung für aktive Polizisten geben.

In dem Turm in Rottweil testet die Firma ThyssenKrupp Aufzugsysteme. Das 2017 eröffnete Gebäude ist insgesamt 246 Meter hoch.