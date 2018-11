Berlin

Polizei durchsucht nach Silvesterrandale Wohnungen

29.11.2018, 18:39 Uhr | dpa

Nach intensiven Ermittlungen hat die Polizei vier junge Männer als Tatverdächtige für eine Silvesterrandale vor fast einem Jahr im Visier. Die Wohnungen der 15 bis 18 Jahre alten Männer in Berlin-Neukölln wurden am Donnerstag durchsucht, die Beamten fanden eine scharfe Schusswaffe mit zugehöriger Munition, Drogen, Messer und eine Machete, wie die Polizei mitteilte. Zwei Tatverdächtige wurden in den Wohnungen angetroffen und vorübergehend festgenommen.

Die jungen Männer stehen in Verdacht, in der Silversternacht 2017/18 aus einer ungefähr 20-köpfigen Gruppe heraus Polizisten und ein Polizeiauto aus Schreckschusswaffen mit Pyrotechnik angegriffen zu haben. Auch ein Bus der BVG wurde beschossen.