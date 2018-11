Frankfurt am Main

Evangelische Kirche hat Haushalt für 2019 beschlossen

29.11.2018, 20:18 Uhr | dpa

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat am Donnerstag auf ihrer Herbstsynode den Haushalt für das Jahr 2019 beschlossen. Der Etat sieht für das kommende Jahr Aufwendungen in Höhe von rund 700 Millionen Euro vor, wie ein EKHN-Sprecher sagte. Für die Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene sind im neuen Haushalt insgesamt 340 Millionen Euro eingeplant. Der Konsolidierungskurs werde fortgesetzt, hieß es.

Rund 47 Millionen Euro an Eigenmitteln sind daneben unter anderem für die Arbeit in Kindertagesstätten vorgesehen. Für das Handlungsfeld Bildung sind 40 Millionen Euro veranschlagt. Für den Erhalt der Gebäude sind fast 38 Millionen Euro Zuweisungen eingeplant. Den größten Einzelposten bilden die Personalkosten mit mehr als 321 Millionen Euro.

Ursprünglich sollte erst am Freitag über den Haushalt entschieden werden. Da nach Angaben eines EKHN-Sprechers aber zusätzlicher Diskussionsbedarf über das Thema "Trauung für alle" bestand, war die Beratungsfolge kurzfristig geändert worden.

Die EKHN hat knapp 1,5 Millionen Mitglieder in 1135 Gemeinden. Ihr Kirchengebiet reicht in etwa von Biedenkopf im Norden bis Neckarsteinach im Süden. Rund ein Viertel des Kirchengebiets liegt zwischen Bad-Marienberg und Worms in Rheinland-Pfalz.