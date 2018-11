Stuttgart

Melsungen weiter im Pech: Auch Kreisläufer Maric verletzt

29.11.2018, 20:46 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat den nächsten Ausfall zu beklagen. Im Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart schied Kreisläufer Marino Maric am Donnerstagabend Mitte der ersten Halbzeit mit Verdacht auf einen Bizepssehnenabriss aus. Eine genauere Untersuchung am Freitag in Kassel soll eine genaue Diagnose erbringen.

Erst am vergangenen Dienstag hatte sich Rückraumspieler Domagoj Pavlovic im Pokalspiel beim THW Kiel einen Außenknöchelbruch und einen Syndesmosebandriss zugezogen. Zudem fehlen seit geraumer Zeit die verletzten Julius Kühn, Timm Schneider und Michael Müller. Die Partie in Stuttgart verloren die Nordhessen mit 26:30.