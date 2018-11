Magdeburg

SC Magdeburg unterliegt FrischAuf Göppingen mit 28:29

29.11.2018, 21:11 Uhr | dpa

Vier Tage nach dem Aus im EHF-Cup hat der SC Magdeburg auch in der Handball-Bundesliga eine bittere Niederlage erlitten. Gegen FrischAuf Göppingen verlor der SCM am Donnerstagabend mit 28:29 (15:15). Beste Werfer vor 6600 Zuschauern waren Matthias Musche (6/1) für Magdeburg und Kresimir Kozina (6) für die Gäste.

Zu Beginn wechselte die Führung mehrfach, bevor sich der SCM erstmals absetzen konnte (8:4/15.). Ein Göppinger 4:0-Lauf brachte den Ausgleich zum 8:8 (20.). Ungenauigkeiten und Konzentrationsschwächen führten dazu, dass sich die Bördeländer danach nicht mehr als auf zwei Tore absetzen konnten.

Göppingen erwischte den besseren Start in die zweite Hälfte und ging mit drei Toren in Führung (16:19/35.). Gutes Rückzugsverhalten der Gäste verhinderte Magdeburgs Tempospiel, im Positionsangriff fehlten dem SCM die Ideen. Zwar gelang noch einmal der Ausgleich (26:26/58.), aber am Ende hatte Göppingen das glücklichere Ende für sich.