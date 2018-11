Kalefeld

Sechs Verletzte nach missglücktem Überholmanöver

29.11.2018, 21:32 Uhr | dpa

Bei einem missglückten Überholmanöver sind im Kreis Northeim drei Kinder und drei Frauen verletzt worden. Eine 52 Jahre alte Fahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die 52-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen am Donnerstag auf einer Bundesstraße bei Kalefeld zunächst sehr langsam mit ihrem Kleinwagen gefahren, ein anderer Fahrer überholte sie - darauf beschleunigte die Frau. Schließlich setzte sie wiederum zum Überholen an und prallte mit einem voll besetzten Auto zusammen. In diesem Wagen wurde die 32 Jahre alte Fahrerin schwer und ihre Beifahrerin leicht verletzt. Drei Kinder im Alter von acht Monaten sowie drei und sechs Jahren wurden ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Es sei nicht auszuschließen, dass die 52-Jährige bei der Fahrt gesundheitliche Probleme bekommen habe.