Köln

Merkel plant Weiterreise nach Buenos Aires am Freitagmorgen

29.11.2018, 22:33 Uhr | dpa

Nach dem technischen Defekt ihres Regierungsflugzeugs plant Kanzlerin Angela Merkel ihre Weiterreise zum G20-Gipfel in Argentinien für den frühen Freitagmorgen. Merkel, Finanzminister Olaf Scholz und ein sehr kleiner Teil der Delegation würden dann in die spanische Hauptstadt Madrid reisen, um von dort per Linienflug nach Buenos Aires zu gelangen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Die Nacht wollte die Kanzlerin in einem Kölner Hotel verbringen.