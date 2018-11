Frankfurt am Main

Evangelische Kirche will über "Trauung für alle" entscheiden

30.11.2018, 01:38 Uhr | dpa

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau will heute auf ihrer Herbstsynode über die "Trauung für alle" entscheiden. Für gleichgeschlechtliche Eheschließungen gibt es zwar seit 16 Jahren in der hessisch-nassauischen Kirche Segnungsgottesdienste, die seit 2013 auch förmlich der Trauung gleichgestellt waren. Der Name war bislang aber noch unterschiedlich - das soll sich nun ändern.

Die rund 140 Teilnehmer der viertägigen Synode beraten seit Mittwoch unter anderem über eine menschlichere Flüchtlingspolitik und den Haushalt für das kommende Jahr.

Die EKHN hat knapp 1,5 Millionen Mitglieder in 1135 Gemeinden. Ihr Kirchengebiet reicht in etwa von Biedenkopf im Norden bis Neckarsteinach im Süden. Rund ein Viertel des Kirchengebiets liegt zwischen Bad-Marienberg und Worms in Rheinland-Pfalz.