Kiel

Supermarktleiter im Schlaf überfallen: Urteil erwartet

30.11.2018, 01:48 Uhr | dpa

Im Prozess um den Überfall auf den Leiter eines Supermarktes im Kreis Herzogtum-Lauenburg werden heute am Kieler Landgericht die Plädoyers und das Urteil erwartet. Die beiden Angeklagten und ein weiterer unbekannter Mittäter sollen - mit Pistolen und Messern bewaffnet - den Supermarktleiter in der Nacht des zweiten Weihnachtsfeiertages 2015 in dessen Einfamilienhaus überfallen und beraubt haben. Anschließend zwangen sie den Mann laut Anklage den Tresor im Einkaufsmarkt zu öffnen. Sie erbeuteten 60 000 Euro. Ihr Opfer blieb gefesselt zurück.

Die 30 und 24 Jahre alten Männer waren im ersten Prozess wegen vier Taten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil aber teilweise auf. Rechtskräftig blieben Einzelstrafen von zweieinhalb Jahren für den älteren Angeklagten und zwei Jahren für seinen Komplizen. Für den nun neu verhandelten Überfall auf den Supermarktleiter verhängte das Landgericht damals Einzelstrafen von sieben und drei Jahren.