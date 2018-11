Gera

Prozess um Mord an Stephanie: Plädoyers und Urteil erwartet

30.11.2018, 01:50 Uhr | dpa

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der zehnjährigen Stephanie aus Weimar wird heute vor dem Landgericht Gera das Urteil erwartet. Zuvor werden Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Die Anklage wirft einem 66-Jährigen vor, das Mädchen im August 1991 aus dem Goethepark in Weimar entführt, missbraucht und dann von der Teufelstalbrücke an der A4 in den Tod gestoßen zu haben. Der Deutsche hat die Entführung eingeräumt, er bestreitet jedoch, das Mädchen getötet zu haben. Im Fall einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe.