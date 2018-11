Bückeburg

Gericht verhandelt über AfD-Ausschluss aus Stiftungsrat

30.11.2018, 02:37 Uhr | dpa

Hannover (dpa/lni) Der Staatsgerichtshof in Bückeburg verhandelt heute über die Klage der AfD gegen ihren Ausschluss aus dem Stiftungsrat der niedersächsischen Gedenkstätten. Im Februar hatte der Landtag mit den Stimmen von SPD, CDU, FDP und Grünen eine Verkleinerung des Gremiums beschlossen, so dass dort nur noch vier Fraktionen vertreten sind und die AfD außen vor bleibt.

Zu den niedersächsischen Gedenkstätten, für die der Stiftungsrat zuständig ist, gehört auch das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen. Holocaust-Überlebende aus Israel, Frankreich und den USA hatten besorgte Briefe geschrieben, als sich abzeichnete, dass demnächst ein AfD-Mitglied in den Stiftungsrat einziehen könnte. Einige stellten ihre Mitarbeit in dem Gremium infrage. Die AfD sieht sich in ihren Rechten als Opposition verletzt und hatte deshalb im Juli eine Organklage gegen den Landtag beim Staatsgerichtshof eingereicht. Mit einer Entscheidung wird am Freitag noch nicht gerechnet.