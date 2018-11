Vinningen

Windrad brennt ab: 500 000 Euro Schaden

30.11.2018, 05:45 Uhr | dpa

Im Windpark Vinningen (Verbandsgemeinde Pirmasens-Land) ist ein Windrad ausgebrannt. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf etwa 500 000 Euro geschätzt. Am Donnerstagabend war der Generator-Block des Windrads aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Flammen in großer Höhe konnten nicht direkt gelöscht werden, also ließ die Feuerwehr das Feuer kontrolliert abbrennen. Das Gebiet um das Windrad wurde wegen der Gefahr herabfallender Trümmer weiträumig abgesperrt. Der Windpark Vinningen besteht aus vier Windrädern.