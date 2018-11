Weimar

Adventskalender-Historie und Krippen-Ausstellung

30.11.2018, 05:53 Uhr | dpa

Ziffern von 1 bis 24 an Hauswänden und Türen bilden einen Adventkalender. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Die Vorweihnachtszeit macht auch vor vielen Thüringer Kulturstätten nicht Halt: Einen Einblick in die Geschichte des Adventskalenders etwa gibt das Stadtmuseum in Weimar unter dem Titel "Auf dem Weg zur Weihnacht". Auf der Burg Posterstein (Landkreis Altenburger Land) widmet sich eine Ausstellung europäischen Weihnachtskrippen und Adventskalendern. Das Erfurter Volkskundemuseum dagegen setzt mit "Sieben Geschichten vom Glauben" auf eine thematisch weiter gefasste Schau. In Jena gibt es nach Angaben eines Sprechers der Stadt keine größeren Ausstellungen zum Weihnachtsfest.