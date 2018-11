Rostock

Taxifahrer in Toitenwinkel ausgeraubt

30.11.2018, 06:08 Uhr | dpa

Ein Taxischild spiegelt sich in einem Autodach. Foto: Franziska Kraufmann/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Taxifahrer ist im Rostocker Ortsteil Toitenwinkel mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt worden. Der Taxifahrer sei am Donnerstagabend in die Martin-Niemöller-Straße bestellt worden, teilte die Polizei mit. Während er auf den vermeintlichen Kunden wartete, trat ein Unbekannter an seinen Wagen, öffnete die Fahrertür, zückte die Pistole und griff nach der Geldbörse des Taxifahrers. Der Unbekannte flüchtete anschließend.

Bereits am Vortag hatte es in Toitenwinkel einen Überfall auf einen Lebensmittelladen gegeben. Auch dabei wurde ein "pistolenähnlicher Gegenstand" verwendet, wobei der Täter eigenständig in die Kasse griff. Ob ein Zusammenhang besteht, wird derzeit ermittelt.