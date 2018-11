Weener

Autofahrer will nach Unfall Feuerwehrleute verhauen

30.11.2018, 06:10 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr im Landkreis Leer wollten einen Autofahrer aus seiner misslichen Lage befreien und kassierten als Dank fast eine Abreibung. Der Mann sei am Donnerstagabend im Bereich des Herrenweges mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet, teilte die Feuerwehr mit. Bei dem Aufprall wurde er in seinem Wagen eingeklemmt. Anrückende Feuerwehrkräfte befreiten den Leichtverletzten. Statt zu danken, schlug der jedoch auf die Helfer ein - doch die dicke Schutzkleidung bewahrte die Feuerwehrleute vor Verletzungen. Der Autofahrer wurde schließlich von der Polizei ins Krankenhaus begleitet.