Bad Ems

90 700 Gigawattstunden Energie für Industrie

30.11.2018, 06:20 Uhr | dpa

Rund 90 700 Gigawattstunden Energie hat die rheinland-pfälzische Industrie im Jahr 2017 benötigt. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte, waren das 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. In Deutschland stieg die industrielle Energieverwendung laut Statistischem Landesamt nur geringfügig auf etwas mehr als 1,13 Millionen Gigawattstunden. Der rheinland-pfälzische Anteil am bundesweiten Verbrauch betrug 2017 acht Prozent.