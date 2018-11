Dresden

Mehr als 170 sächsische Landwirte beantragen Dürrehilfen

30.11.2018, 06:31 Uhr | dpa

In Sachsen haben bisher 174 Landwirte wegen der Dürre in diesem Sommer Anträge auf staatliche Unterstützung gestellt. Es gehe um Leistungen in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro, teilte das Umweltministerium auf Anfrage mit. Den Angaben zufolge sind 24 Anträge mit einer Summe von knapp 1,6 Millionen Euro bereits bearbeitet, bewilligt und zum Teil auch schon ausgezahlt. Es sei noch kein Antrag bisher (Stand 23. November 2018) endgültig abgelehnt worden, hieß es im Ministerium.

Eigentlich sollte die Frist für die Landwirte in Sachsen bereits am 16. November ablaufen. Nun hat der Freistaat sie bis zum 10. Dezember verlängert - und zugleich die Dürrehilfen ausgeweitet.