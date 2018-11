Böhme

Großbrand eines Geflügelmaststalls in Böhme

30.11.2018, 07:36 Uhr | dpa

In Böhme (Heidekreis) ist in der Nacht zum Freitag ein Geflügelmaststall abgebrannt. Der Stall habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits komplett in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Rund 80 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt, die voraussichtlich bis in den Vormittag dauern sollen. Zum Glück waren keine Tiere in dem Gebäude. Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschaden waren zunächst noch unklar.