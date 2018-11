Saarbrücken

Vor Europa-League-Spiel: Stadionverbot für 170 Fußballfans

30.11.2018, 07:38 Uhr | dpa

In Sonderkontrollen an der deutsch-französischen Grenze hat die Polizei am Donnerstag bei 170 französischen Fußballfans unerlaubte Gegenstände gefunden. Darunter seien Pyrotechnik, Waffen und Vermummungsgegenstände gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitagmorgen. Die Fans waren mit drei Reisebussen und mehreren Autos auf dem Weg zum Europa-League-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille. Sie durften das Stadion nicht betreten. Laut Polizeiangaben seien die Betroffenen dann freiwillig am Grenzübergang Goldene Bremm umgekehrt und nach Frankreich zurückgefahren.